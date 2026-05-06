

BE:FIRST「Rondo」Dance Performance映像サムネイル

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、5月6日に発売された9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」のSpecial Dance Performance映像を公開した。

【動画】公開されたBE:FIRST「Rondo」Dance Performance映像

日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー Chaki Zuluが手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。

公開されたSpecial Dance Performanceはタイトル「Rondo」から着想を得て、「輪舞」「回り続けること」をテーマに制作。BE:FIRSTのメンバーが集まる“アジト”をイメージした空間に、日本中を相手にする存在となったBE:FIRSTが、自分たちのいつものアジトに戻り、ラフに、自然体で、互いのスキルを共有し合う。「自然体でぶちかましているのに、 結果として一番かっこいい。」そんなBE:FIRSTの姿が表現されている。

今ではシーンの中心で世間を騒がせ、光を浴びる機会も多いBE:FIRST。それでもなお、アンダーグラウンドの精神を失わず、自分たちの美学と遊び方で東京を揺らし続ける姿が描かれている。各バースのロケーションとは対照的に、メインのダンスシーンではシンプルなロケーションで、回り続けるような演出を取り入れながら、ストイックさを追求したBE:FIRST。