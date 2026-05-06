６月の北中米Ｗ杯で、日本史上歴代最多となる５度目の日本代表メンバー入りを目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が、ホームの千葉戦で、３月１４日に受傷した右ハムストリング肉離れによる離脱から、５３日ぶりに復帰した。試合は０―３で敗れたが、長友は後半２５分から９試合ぶりにピッチに立ち、はつらつとプレー。１５日のＷ杯メンバー発表前、最後の試合となる１０日・東京Ｖ戦（味スタ）を森保一監督（５７）が視察する可能性があることも判明。“最終チェック”を経て、滑り込みなるかが注目される。

長友のリーグ戦復帰は日本代表にとって朗報だ。かつては２００２年日韓大会のＦＷ中山雅史、ＤＦ秋田豊、１０年南ア大会はＧＫ川口能活、２２年カタール大会はＧＫ川島永嗣といったベテランがＷ杯で精神的支柱としてチームを支え、まとまりが強くなり好結果が生まれた。

アジア杯直後の２３年３月から今年３月の負傷前まで代表に継続的に呼ばれた。森保監督からの信頼度を見れば、欠かせないメンバーとも言えるだろう。左ウィングバック（ＷＢ）では中村敬斗、前田大然に次ぐ３番手とみられるが、右ＷＢや、昨年９月の米国戦で試された３バックの左に入ることもできる。

自身４度目のＷ杯となった前回２２年カタール大会決勝戦（アルゼンチン―フランス）を見て、「ここを目指さない理由はない」と強い決意を持って３年半、第一線で走り続けた。森保監督はこの日、「Ｊリーグの選手は（チームで）レギュラーというところが必要」と言及。メンバー発表前最後の１０日・東京Ｖ戦で先発し、納得させるパフォーマンスを発揮できるのか。最後に高く設定されたハードルが待っている。（サッカー担当キャップ・岩原 正幸）