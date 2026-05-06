◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦2回戦 日本3-0ルクセンブルク(6日、ロンドン)

卓球の世界選手権は5日、女子団体戦の2回戦が行われ、日本はルクセンブルクを破り、ベスト8進出を決めました。勝利を決めた早田ひな選手の試合後にはほっこりとする一幕がありました。

試合はシングルスのみで行われ、先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。

日本は張本美和選手、橋本帆乃香選手と連勝で勝利に王手。バトンを受けた早田選手は、62歳のニー・シャー リエン選手と激突しました。元中国代表として世界選手権でメダル獲得経験もある左のペンホルダーに対して、早田選手は序盤から圧倒。第3ゲームは11-0で奪うなど、37歳差対決に快勝で日本の勝利を決めました。

試合後、各選手が互いにベンチに戻ると、ニー・シャー リエン選手が早田選手のもとへ。ニコニコの笑顔で健闘をたたえるように、談笑する様子がありました。

日本は2回戦を突破。準々決勝はウクライナかアメリカの勝者と激突します。