国立大卒でレースクイーンとして活動する安藤笑さんが、週刊FLASHに登場しました。



【写真】掲載誌を手に微笑む安藤笑さん

教育大卒でレースクイーンという異色の経歴をもつ安藤さん。大胆な露出感と涼し気な浴衣姿が目を引くグラビアに挑戦しました。黒のレオタードスタイルの衣装を着用。自慢のボディがはみ出さんばかりの開脚ポーズなどの大胆ショットを連発しています。才色兼備な彼女のオトナの妖艶さあふれるカットは必見です。



安藤さんはXで「初掲載とっても幸せです ( ´͈ ᵕ `͈ ) いつもと違う一面を 引き出していただきました… くまなく見てください」「憧れていた和室シチュエーションの しっとり大人なグラビアを 撮影していただきました デジタル写真集も発売されます 」「FLASH｣掲載記念イベントありがとうございました♡いっぱい逢いにきてくれてとってもとっても嬉しかったです」などとコメント。美スタイルが映えるオフショット写真なども投稿しました。



【安藤笑さんプロフィール】

あんどうえみ 8月7日生まれ 愛知県出身 T165・B78W63H90 2011年に地元愛知県のご当地アイドルとしてデビュー。愛知教育大学在学中に東京のアイドルグループに加入して、大学卒業後に上京。在学中に幼稚園教諭二種、小学校教諭一種、中学校教諭一種の免許を取得。2025年にアイドルを卒業し、2026年3月からレースクイーンとして活動。最新情報は、公式X（@emichii087）、公式Instagram（@emichii87）