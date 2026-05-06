【交際NG！8歳上の女上司】「彼女頼み？ダッサ〜」女友達の助言がグサり＜第14話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第14話 早く彼女に会ってもらいたい【ソウスケの気持ち】
【編集部コメント】
おぉっと！ こちらでもウジウジしている人がいましたね……。母親に反対されている雰囲気は察しているものの、そこを打開するのに「彼女に会ってもらえればわかる」だなんて、なんて彼女任せなのでしょうか。それで万が一、母親が彼女のことが気に入らなかったら、今度は「なんで気に入らないんだ」と怒るのでしょう。それって……ソウスケさん自身は何もしていませんよね。自分の親なんだから、自分でなんとかするべき。あっちでもこっちでも、お友達からの言葉が光っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第14話 早く彼女に会ってもらいたい【ソウスケの気持ち】
【編集部コメント】
おぉっと！ こちらでもウジウジしている人がいましたね……。母親に反対されている雰囲気は察しているものの、そこを打開するのに「彼女に会ってもらえればわかる」だなんて、なんて彼女任せなのでしょうか。それで万が一、母親が彼女のことが気に入らなかったら、今度は「なんで気に入らないんだ」と怒るのでしょう。それって……ソウスケさん自身は何もしていませんよね。自分の親なんだから、自分でなんとかするべき。あっちでもこっちでも、お友達からの言葉が光っています。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙