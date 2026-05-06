山形市の文翔館では、「クロスステッチ」と呼ばれる糸と針を使った技法で描かれた作品の展示会が開かれ、訪れた人たちは驚きの表現方法に目を奪われていました。

【写真を見る】これは写真？ 実は刺しゅう！ 「クロスステッチ」で描かれた作品の展示会 針と糸で描く山形の風景（山形市）

佐藤友美アナウンサー「皆さんこちら写真に見えませんか？ですが、近づいてみると、実はこれ、刺しゅうでできているんです」

この展示会では、作者の長澤聡さんがクロスステッチで描いた銀山温泉や立石寺など山形の風景が１８点展示されています。

「クロスステッチ」とは、糸をクロスさせてできた縫い目で図柄を描く技法で、長澤さんは風景の表現に取り組む数少ない作家です。

クロスステッチアーティスト 長澤聡さん「写真とか絵画と違って不思議な立体感がでてくる。刺しゅうならではの奥行き感を感じてもらえると嬉しいです」

■製作時間は１２００時間！渾身の最新作！

作品がいくつも並ぶ中、長澤さんの最新作がこちら。

佐藤友美アナウンサー「よく見ると隣り合う色が同じようでも違う色で縫われているんですね。緑色とか寒色で固まっているのではなくて暖色と寒色で混ざっているんですね」

製作時間は、なんと１２００時間。８３色の糸を使った作品は、どれも立体的です。

■訪れた人は

訪れた人「実際に見てきたときのにおいとかその時の空気感が思い出されてすごい」





訪れた人「ここが浮き出ているように感じる。刺す順番はどうなんだろう。どこから刺していってどのように刺したら立体感が出るのだろう」





訪れた人「一つ一つ刺しゅうをしていて、それが素敵。細かい作業で目が全く同じでそれが素晴らしいと思った」

このクロスステッチの展示会は、今月１５日まで開かれています。

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2644677?display=1