ゴールデンウィークにシリーズでお伝えした「頑張る子ども」は最終回。来年度、生誕200年、没後150年となる鹿児島の偉人「西郷隆盛」。その西郷隆盛に憧れる小学3年生です。

「命もいらぬ名もいらぬ金もいらぬ。このような人でなければ大きな仕事をやりとげることはできない…」「本当にそうだと思う」

鹿児島市のシンボルの一つ、西郷隆盛銅像を見上げる女の子。

山下小学校3年生の池田晴香さん(8)です。

およそ200年前に生まれ、明治維新を導いた鹿児島の偉人に、いま、晴香さんは夢中です。

西郷さんとの出会いは小学1年生のとき。きっかけとなったキーワードは「偉人」でした。

（晴香さん）「最初は外国人のベートーヴェンの曲から始まって、偉人だと知った。鹿児島の偉人は誰？とお母さんに聞いたら、西郷隆盛さんだと。そこから西郷隆盛さんに行きついた」

どんな人なのかもっと知りたいという一心で、本を読んだり資料館に行ったり、学び続けてきました。

なかでも夢中なのが「聖地巡り」。鹿児島のゆかりの地だけでなく、浴衣姿で愛犬ツンと散歩する上野の西郷さんにも会いに行きました。

（晴香さん）「本人なのに、服が違うだけで別人みたい」

特別な経験をしたのは、西郷さんの2度目の流刑先、沖永良部島です。復元された牢屋の中に、管理人の計らいで入らせてもらいました。

（母・弘子さん）「本当にうれしそうな顔をしていた、彼氏の横に座っているみたいな顔をして座っていた。そんなにうれしいなら連れてきてよかった」

（晴香さん）「クイズです。西郷さんの本名は？」

「隆盛さんじゃないの？正解は？」

（晴香さん）「西郷隆永さん。なにかのきっかけで隆盛になった」

西郷さんの足跡を辿るなかで「好き」という気持ちが、学びへの原動力になっています。

（晴香さん）「実際に行ってみる方が勉強になる。

西郷さんは（写真が残っていないため）顔も謎、分からないことが多い。疑問があるなかで知ることができるのは大きなこと」

家族も一緒に西郷さんを学びながら、情熱溢れる晴香さんを応援しています。

（父・健一さん）「彼女の知りたいことを知るために、一緒に出かけている。この年になって発見させてもらっているような」

（母・弘子さん）「好きなこと、得意なこと、人の役に立つこと、喜ばれることができる大人になってほしい、これだけは小さいころから変わらない」

この日は、鹿児島市にある「西郷南洲顕彰館」を訪れました。館長の吉満庄司さんの解説で、西郷隆盛の生涯に触れていきます。

「焼野原になって新しい政府をスタートさせると、マイナスからになるでしょ？すぐに新しい政府を作って、外国と対峙していかないと」

（晴香さん）「江戸無血開城。

本当に大きなひとつの話し合いで、世の中が変わったんだとびっくりした」

まだ習っていない日本史も、西郷さんが登場すると興味津々。

（西郷南洲顕彰館・吉満庄司館長）「びっくりした、正直。いろいろ勉強していることをたくましく思う。これからの頑張りに期待している。がんばってね」

（晴香さん）「はい！ありがとうございます」

西郷さんから多くのことを学び、成長を続けている晴香さん。将来の夢を聞いてみました。

（晴香さん）「西郷さんの魅力を皆に伝える施設を建てたい。西郷さんがどれくらい優しくて、人に思いやりがあって、日本という国を想ったのか。西郷さんて、こんなにすごい人だったんだと思ってほしい」

「敬天愛人」天を敬い、人を愛する。憧れの西郷さんの教えを胸に、未来は無限に広がっています。

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