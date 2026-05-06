６月の北中米Ｗ杯で、日本史上歴代最多となる５度目の日本代表メンバー入りを目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が、ホームの千葉戦で、３月１４日に受傷した右ハムストリング肉離れによる離脱から、５３日ぶりに復帰した。試合は０―３で敗れたが、長友は後半２５分から９試合ぶりにピッチに立ち、はつらつとプレー。１５日のＷ杯メンバー発表前、最後の試合となる１０日・東京Ｖ戦（味スタ）を森保一監督（５７）が視察する可能性があることも判明。“最終チェック”を経て、滑り込みなるかが注目される。

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Ｗ杯メンバー滑り込みへ、長友が一歩前進した。千葉戦で、負傷交代した３月１４日の水戸戦以来のメンバー入り。後半２５分、左サイドバックとして復帰のピッチに駆け出した。試合後、「（右ハムストリング肉離れから）これだけ早く戻ってきて、しっかりとプレーできた」と視線を上げた。

９戦ぶりに長友の名が呼ばれると、ホームの味スタがどよめいた。途中出場時にはＦＣ東京サポーターから大拍手で送り出された。左サイドの高い位置を取ってボールを運び、クロスを上げた。負傷の影響を感じさせず、「この強度でやったのが久しぶりだったが、思ったよりも普通に（試合に）入れた。いい突破や、クロスも何本もありました。まずケガなく復帰できた。前向きに捉えたい」と確かな手応えをつかんだ。

北中米Ｗ杯を見据えた日本代表の英国遠征（３月）は、メンバー外。それでも、リハビリ中は「特に焦りはなかった。根拠はなかったけど自信はあった」という。３９歳は歩き方から見直して新たな発見もあった。「日常の細かいところから全ての動きが詰まっているなと。そういう動きができないと、ピッチでパフォーマンスは出せない。細部にこだわってやってきた」。その結果、「これだけプレーしても足には問題なかった」と胸を張った。

この日、長崎―岡山戦を視察した日本代表・森保監督は、長友のリーグ戦メンバー復帰について、「ＦＣ東京は非常に調子がいいので、しっかりとプレーできるようにアピールしてほしい。Ｊリーグで（代表に）入ってくる選手は、レギュラーというところが必要」と受け止めた。

Ｗ杯の日本代表メンバー発表は１５日に迫る。森保監督が発表前最後の一戦となる１０日の東京Ｖ戦（味スタ）を直接視察する可能性が浮上。自身のプレーで示すしかない長友は「（東京）ダービーに勝ってからＷ杯のことを語りたい」と静かに闘志を燃やした。日本人最多５度目のＷ杯へ、準備を整える。（綾部 健真）