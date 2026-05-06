【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 3−0 水戸ホーリーホック（5月6日／メルカリスタジアム）

【映像】鈴木優磨が「ヒールで股抜き」の神アシスト（実際の様子）

鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、股抜きのヒールパスでFWレオ・セアラのゴールをお膳立てした。大人気アニメ『ドラゴンボール』のワンシーンを模したゴールパフォーマンスも含めて、ファンも衝撃を受けている。

鹿島は5月6日、明治安田J1百年構想リーグ第15節で水戸ホーリーホックとの茨城ダービーに臨んだ。ベンチスタートだった鈴木は、1点リードで迎えた68分にMF林晴己との交代でピッチに送り出された。

すると2−0で迎えた79分、圧巻のアシストを見せる。自陣からビルドアップする中で、相手陣内の中央でボールを受けた鈴木は、右サイドのMF荒木遼太郎に展開。自身もそのまま右サイドに流れ、DF小池龍太がボールを受けたタイミングで、ボックス右に縦パスを要求した。

小池から狙い通りのパスが出されると、鈴木はゴールに背を向けた状態ながらも周りの様子を確認して左足でトラップ。すると、DF板倉健太が寄せてきたタイミングで、相手の股を抜くヒールパスを中央に通した。

これを察知したレオ・セアラが水戸守備陣のギャップに進入。最後は豪快に右足を振り抜くと、強烈な弾道のシュートをニア上に突き刺した。

勝利を決定付ける3点目を挙げたレオ・セアラは、アシストした鈴木を指差しながら近寄って歓喜のハグ。さらにサポーターたちを煽るようなパフォーマンスを見せると、3月の川崎フロンターレ戦でも見せた鈴木と指を合わせるフュージョン・パフォーマンスを披露した。

連携とパフォーマンスにファンも騒然

このゴールシーンについてDAZNで解説を務めた戸田和幸氏は、「鈴木優磨を見ていると自分が点を取る場所ではないところに動く。ちゃんと点を取る選手を意識してプレーができているので、ヒールパスが出る。フリーロールで動いていますが、嫌なところに入ってくるし、上手さがあるのでちゃんと次のプレーが成立する」と鈴木のプレーを絶賛した。

この神アシストにはファンも反応。ABEMAのコメント欄やSNSでは、「優磨うますぎる！」「素晴らしいヒールパス」「おしゃれヒール」「ヒールを計算したような動きだったな」「優磨まじでうますぎやろ！なんだよその素晴らしいパス！」など称賛の声が殺到した。

また、レオ・セアラとの連携やセレブレーションも、「ドラゴンボールかよ」「最強コンビ」「このコンビえぐいって」「またフュージョンしたw」「この2人がフュージョンしたらどんなすごいストライカーになるんだよ」など話題となった。

このゴールで突き放した鹿島は、3−0で茨城ダービーに快勝。勝点を37まで伸ばし、J1百年構想リーグEASTで首位の座を守るとともに、2位のFC東京と5ポイント差とした。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

