ママさんがお出かけする日、ワンコとパパさんのお留守番中の様子を撮影したら…？ワンコのママさん愛が炸裂している姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。

【動画：パパと犬の留守番をモニタリング→外出中のママに会いたがって…違いすぎる態度と『再会の瞬間』】

ママが外出したら…

YouTubeチャンネル「ティノちゃんねる。」に投稿されたのは、ママさんが外出した日のミニチュアシュナウザー「ティノ」ちゃんの様子です。

ママさんが「パパとお留守番よろしくね」とお願いして部屋を出る時は、いい子でお見送りしてくれたティノちゃん。しかしママさんの姿が見えなくなって数秒経つと、「ク～ン」と切ない声で鳴いたり部屋の中をウロウロしたりし始めたとか。寂しそうな姿が、なんとも切ないです。

ワンコのお留守番中の様子

一緒にお留守番をするパパさんが頭を撫でて慰めようとしても、ティノちゃんは「触らないで」とばかりに拒否。今はとにかくママさんに会いたくて仕方ないようで、その後もパパさんを放置して玄関の方を気にし続けていたそうです。

しばらくするとティノちゃんが退屈そうにソファでくつろぎ始めたので、「元気ですか～？」と声を掛けてみるパパさん。ところがティノちゃんはガン無視し、ようやく甘え始めたかと思ったら再びナデナデを拒否！

ティノちゃんのパパさんを見る目や態度が冷たすぎて笑ってしまいますが、これほど塩対応なのはママさんで頭がいっぱいだからでしょう。他のことが全部どうでもよくなるほどママさんが恋しいのだと思うと、健気な愛にキュンとしますね。ママさんもお留守番中の映像を見て、愛おしさが込み上げたとのこと。

愛を感じる熱烈歓迎

数時間後、ママさんが帰宅して部屋のドアを開けると、すぐそこでティノちゃんが待っていたとか。そしてティノちゃんはママさんに何度も飛びついたり体によじ登ったりして、まるで数日ぶりに再会できたかのように熱烈歓迎してくれたそう。

ママさんが抱っこしてあげると、「もうどこにも行かないで！」と言わんばかりのお目目で見つめるティノちゃん。その後も甘えん坊すぎる子どものように、ママさんにベッタリだったそうですよ。

この投稿には「可愛い」「何年ぶりの再会かのような歓迎がたまらないですね。そして相手にしてもらえないパパさんとの関係も笑っちゃう」といったコメントが寄せられています。

ティノちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ティノちゃんねる。」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ティノちゃんねる。」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。