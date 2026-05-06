アメリカ・ニューヨークで開催中の「NPT＝核拡散防止条約」の再検討会議にあわせて、渡米していた被爆者や高校生らが帰国し、記者会見を行いました。

核拡散リスクの高まりへの懸念や、今後の活動への決意を語りました。

記者会見に臨んだのは、原水爆禁止日本国民会議の一団として県内から参加した、被爆者で県平和運動センター被爆者連絡協議会の川副忠子議長、高校生平和大使の才津 結愛さんら3人です。

3人は、アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれている「NPT再検討会議」を前に行われた、核兵器廃絶を訴えるパレードに参加。

会議も傍聴しましたが、開幕初日からアメリカとイランによる非難の応酬が繰り広げられ、現地で感じた “核拡散リスク” の高まりへの懸念について語りました。

（県平和運動センター被爆者連絡協議会 川副 忠子議長(82)

「イランとアメリカのやり合いが、会議の冒頭から広がり、核拡散防止の話が進んでいくのかと(疑問に)思った」

（高校生平和大使 才津 結愛さん(17)）

「いろんな人々が、若者のアクションがすごく重要になると話していて、それがすごく私自身の活力になっていて、出会った人々と共に “核兵器廃絶” という目標に、絶えずアクションを起こしていかなければならないと感じた」

過去2回、採択できなかった最終文書が採択できるかが焦点の「NPT再検討会議」は、今月22日まで開催される予定です。