「イランやアメリカの対立 緊張感あった」NPT再検討会議を傍聴 被爆者や高校生が帰国《長崎》
アメリカ・ニューヨークで開催中の「NPT＝核拡散防止条約」の再検討会議にあわせて、渡米していた被爆者や高校生らが帰国し、記者会見を行いました。
核拡散リスクの高まりへの懸念や、今後の活動への決意を語りました。
記者会見に臨んだのは、原水爆禁止日本国民会議の一団として県内から参加した、被爆者で県平和運動センター被爆者連絡協議会の川副忠子議長、高校生平和大使の才津 結愛さんら3人です。
3人は、アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれている「NPT再検討会議」を前に行われた、核兵器廃絶を訴えるパレードに参加。
会議も傍聴しましたが、開幕初日からアメリカとイランによる非難の応酬が繰り広げられ、現地で感じた “核拡散リスク” の高まりへの懸念について語りました。
（県平和運動センター被爆者連絡協議会 川副 忠子議長(82)
「イランとアメリカのやり合いが、会議の冒頭から広がり、核拡散防止の話が進んでいくのかと(疑問に)思った」
（高校生平和大使 才津 結愛さん(17)）
「いろんな人々が、若者のアクションがすごく重要になると話していて、それがすごく私自身の活力になっていて、出会った人々と共に “核兵器廃絶” という目標に、絶えずアクションを起こしていかなければならないと感じた」
過去2回、採択できなかった最終文書が採択できるかが焦点の「NPT再検討会議」は、今月22日まで開催される予定です。