◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節 千葉３―０ＦＣ東京（６日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京はホームで千葉に敗れ、連勝が止まった。日本代表ＤＦ長友佑都が右ハムストリング肉離れのケガから約１か月半ぶりに復帰し、メンバー入り。後半２５分から左サイドバックとして投入され、３月１４日の第６節水戸戦以来、９戦ぶりの出場を果たした。長友は「（出場後）結局そこから２失点してしまった。その責任は感じるし、２失点目はすごい難しい対応だったんですけど、実際に負けてしまったというところでは、チームに活力を与えられなかったのは反省点」と唇をかんだ。

それでも、個人としては約１か月半ぶりの実戦復帰。「いい突破やクロスもあった。まずケガなくプレーできたところは非常に前向きに捉えたい」と高強度の中でも問題なくプレーできたことには、手応えを示した。

連勝が止まり、次戦はホーム味スタで東京Ｖとのダービーを迎える。３９歳の鉄人のＷ杯５大会連続日本代表選出にも期待がかかるが「まずは東京ダービー。勝ってからＷ杯のことを語りたい」とまずは所属クラブでの活躍を第一に誓った。