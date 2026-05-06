タレントの小原ブラスが６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。最近のテレビ番組の演出について私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、今月４日に放送されたＴＢＳ系特別番組「今夜復活！！ ８時だョ！ 全員集合」でドリフターズの名作コントをスタジオで同局ドラマ出演者らに見せ、その反応をワイプやテロップ、ナレーションとともに紹介する演出について「（ドリフの）コントに集中できない」という視聴者からの苦情の声があがったという一幕を紹介。

この件について小原は「本当に現場だと、クソつまらないヤツが面白く編集されてたりするよね。この話、一体、何が面白くて、こんな時間、聞かされてるんだろう？って思っちゃう」と過激発言。

「テロップのセンスいいってパターンもあるよ。『アウト×デラックス』とかってセンス良かったけど、ほとんどがつまらない人が多かったもん。つまらなかったは言い過ぎだけど、本当につまらないのに（演出で）すごい面白くなってることも多かった」と２０１３年から２２年まで放送されたフジテレビ系バラエティー番組の名前を出して回顧。

その上で「ワイプに出てる人って、その映像を評価する側みたいに感じるのよ」と続けると「ドリフさんたちって、もう伝説の人たちじゃない？ 画面の中でコントをやったりしてる人たちって。伝説の人たちの面白いのを見て、笑ったり、いろいろ言ってる分にはいいけども。ワイプに出てる人たちって今、人気の人なわけじゃん。今、人気の人たちって、まだ伝説じゃないから、お前らの方が下だぞ！って。まだ、お前らが偉いかどうかは決まってないんだから、何、お前らが偉そうに批評してんの？って目になっちゃう時はある」と持論を展開。

「青い芸人ども、まだだろ！ まだ批評できる立場じゃねえぞ！って」続けた上で「でも、（ワイプで映る）本人たちも無理やり出さされてるわけだからね」とフォローしていた。