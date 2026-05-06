◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ▽第１５節 鹿島３―０水戸（６日・メルカリスタジアム）

東地区の首位に立つ鹿島は、ホームに水戸を迎えた「茨城ダービー」で３―０の勝利を収めた。ＦＷ師岡柊生のゴールで先制し、ＦＷレオセアラが２ゴールを奪った。

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今大会初のベンチスタートとなったＦＷ鈴木優磨が、華麗な“股抜きヒールパス”で３点目をアシストし、勝利に貢献した。

２―０で迎えた後半３４分だった。右サイドでのボール回しを展開する中、鈴木がポケットの位置に進入。小池龍太からの縦パスを受けると、２タッチ目で相手の意表を突く華麗なヒールパス。ボールは相手ＤＦの股の間を抜けてレオセアラに届き、これをストライカーが豪快に流し込んだ。

得点後はレオセアラと２人で“フュージョン”のゴールパフォーマンスを披露。前節から先発６人を入れ替えた一戦となったが、ジョーカー起用となった鈴木が千両役者ぶりを発揮した。

これでチームは１５試合を終えて勝ち点を３７に伸ばした。２位のＦＣ東京が敗れたため勝ち点差は５に開き、次節の横浜ＦＭ戦に勝利すれば、他会場の結果次第で東地区の１位が決まる状況となった。