女優の徳永えり（37）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。女優・戸田恵梨香（37）との関西弁トークを披露し、反響を集めた。

徳永と戸田が同じ所属事務所の同期で、徳永が大阪、戸田が兵庫と、ともに関西出身でもある。

徳永は戸田が主演したNetflix「地獄に堕ちるわよ」を見て「あまりにも食らってしまって、立て直せない」と、戸田の怪演に衝撃を受けたことを明かした。さらに、「女優・戸田恵梨香ってとんでもなく凄い。彼女の凄さってみんな知っているし、とても素晴らしい人ということも知っていると思います。第一線で活躍している彼女の背中をずっと見てきて…。本当に尊敬することばかりなんですよ」と涙ぐむ場面があった。

そして戸田に直接電話をかけ、仲の良さがうかがえるトークを展開。徳永が「すり減らへんかった？気持ち」と聞くと、戸田は「まったくすり減らへんかった」と回答。「すり減るって感覚が全然なかったんやけど、完成したものを見ると、もうちょいできたなとか、監督が思う数子像に追いつけへんかったなとかはあるかな」と関西弁で答えた。

この動画のコメント欄には「関西弁ええな」「関西弁トークが新鮮でした」「お二人の関西弁が凄くいい感じです」などの反応が寄せられていた。