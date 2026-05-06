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YouTubeチャンネル「LD ECHOES」が「【本物きた】中村佳穂とVRChatで即興ライブやってみた｜ゲームさんぽ」を公開した。音楽家の中村佳穂がVRChatの世界を散歩し、各ワールドの空間に合わせてどのような音が合うかを探る「音遊び」の様子が収められている。



案内人のSuikoko（スコーコ）とともに最初に訪れたのは「VR新宿駅」。中村は過去に夜行バスで上京し、早朝の新宿で過ごした下積み時代の思い出を振り返った。また、ライブを行う際、「どの場所を見ていると一番みんなが居心地良くて、楽しく感じられるか」と、常にお客さん目線で空間を観察する独自の視点を明かした。



続いて雨の降る廃墟のようなワールドに移動すると、天候や空間の広さが観客との距離感に与える影響について考察。「雨の時はカッパを被っている人が多いから、私と1対1ってなってる人が多い」と語り、環境によって選曲や歌い方を変えていることを説明した。無機質な巨大空間「The Complex」では、リアルな知人であるisagenと思いがけず遭遇。「こんなことってないよね」と驚きつつ、そのまま即興セッションを披露し、VRChatならではの奇跡的なコラボレーションが実現した。



その後、立派な音楽堂のワールドでは、椅子の「フカフカさ」が観客の心理に直結すると分析。「これくらい椅子が広いとみんな居心地が良いから、わりかしゆったりコメントしてくれる」と、建築や設備が人の行動を律するという深い気づきを語った。終盤には奄美大島のような海辺のワールドを訪れ、明るい沖縄の音楽に対し、奄美大島には自分を慰めるための「泣き唄」が存在するという文化的背景にも触れた。



現実では試せない様々な空間での演奏をシミュレーションし、VRChatの可能性に「夢が広がる」と声を弾ませる中村。空間と音楽、そして人の心理の密接な関係を紐解く、非常に興味深い動画となっている。情報を