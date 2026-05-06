俳優の中村倫也が６日、都内で主演を務める映画「君のクイズ」（１５日公開）の公開直前イベントに、神木隆之介、ＱｕｉｚｋｎｏｃｋのふくらＰと登壇した。

中村と神木は映画のＴシャツに、ともにストライプのズボンで登場。中村が「出演者２人の衣装がかぶっているの初めて」と切り出すと、神木が「ズボンのストライプもどんかぶりで」と笑わせた。中村は「縦じまな心で、よこしまな心は持たずに来ました」とニヤリとし、神木は「それぞれ選んだ。双子コーデになっています」と楽しげだった。

イベントではクイズ大会を実施。一般の参加者に対し、中村や神木がお題になったクイズや、映画に関する問題が出された。中村は自身で考えた神木のクイズとして、「中村が思う神木がイメージの生き物」について出題。正解は「コウモリ」で、中村は「人なつっこい子犬っぽいイメージがあると思うんですけど、僕は得たいのしれない奥深い誰もいない洞窟で目を光らせているイメージがあるんですよ」と持論を展開。神木が「人生で始めて言われました」と驚くと、中村は「僕のイメージではルーセットオオコウモリ。確か東武動物公園にもいると思います」と熱弁していた。

映画は直木賞作家・小川哲の傑作ミステリーが原作となっている。