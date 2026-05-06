戦争で命を落とした人たちを追悼する戦没者慰霊祭が、きのう（5日）、岡山市中区の岡山県護国神社で開かれました。また、戦争の悲惨さを後世に語り継いでいこうという講話会もあり、訪れた人たちが平和への思いを新たにしていました。

【写真を見る】戦争の悲惨さを後世に語り継ぐ講和会「私がお腹の中に宿った時に第1回目の赤紙が」【岡山】

慰霊祭は、岡山市中区の護国神社で、毎年5月と10月に開かれているものです。神社では、戦争で命を落とした人や、戦いの中で病気になり亡くなった人など5万6千728柱を祀っています。出席した遺族らは、戦没者を追悼し平和を祈っていました。

また、神事の後には、岡山県遺族連盟による定期講話会の第1回が開かれました。戦後80年を超え、戦争の経験者が少なくなる中、記憶を次の世代に継承していこうというものです。

母親が日中戦争の戦地で傷病兵の看護に

（諏訪妙子さん）

「母は、日赤の従軍看護師として、私がお腹の中に宿った時に第1回目の赤紙がきたそうです」

講話したのは、倉敷市に住む諏訪妙子さんです。生まれて間もない1939年の3月、母親は、再び届いた召集令状＝赤紙を受け取ると、日中戦争の戦地で傷病兵の看護に当たり、その後、現地で病死したということです。戦後も、生活が苦しく看護師になる夢をあきらめた諏訪さん。約20分の講話で最後に訴えたのは、戦争のない平和な世界です。

（諏訪妙子さん）

「一人一人が命を大切に、そして、どうか苦しい時はみんなで助け合い、うれしい時はみんなで喜び合っていける世の中になってほしい」

（参加者）

「（諏訪さんの）講話を初めて聞いた。私もいい年ですけど。本当に貴重な話を聞けました」

（岡山県遺族連盟 三宅禎浩理事長）

「やはり戦争はしてはいけないという。これをPRをして、次の世代へなんとかつないでいかないといけないと思う」

記憶を風化させないために…。岡山県遺族連盟では今後、年に4回程度、「平和の語り部講話会」を開くということです。