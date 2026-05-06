アンソニーが負傷離脱も…吉田は6日の試合で出番なし

レッドソックスの吉田正尚外野手の起用法を巡り、ファンの不満が限界に達しつつある。同僚の負傷というアクシデントに見舞われながらも、5日（日本時間6日）に敵地で行われたタイガース戦でスタメンを外れ、出番なしに終わった。冷遇とも取れる境遇に、SNS上では「なぜマサを嫌うんだ」「さっさとトレードしてくれ」と嘆きの声が殺到している。

事の発端は、前日4日（同5日）の同カードだった。有望株のロマン・アンソニー外野手が、初回にファウルボールを打った際に手首を痛めて負傷交代。2回から代わって途中出場した吉田は、4打数2安打1得点とバットでしっかりと結果を残し、存在感をアピールしていた。

試合後、チャド・トレイシー監督代行はアンソニーの状態について「今夜行った検査は異常は確認されなかったが、手の専門医に診てもらうため彼をボストンに戻す」と説明。翌5日（同6日）には、地元メディア「マスライブ」でレッドソックス番を務めるクリス・コティーヨ記者が自身の公式X（旧ツイッター）で「手首の捻挫で、日々の状態を見ながら判断していく。今後数日間は欠場する予定だが、レッドソックスは現時点では故障者リスト入りさせない方針だ」と伝えた。

ライバルの欠場により、吉田のスタメン復帰が期待されたが、発表されたこの日のスタメンに吉田の名前はなし。結局、試合にも出場できず、前日の活躍が起用に直結しない厳しい現実を突きつけられた。

レッドソックス公式Xがスタメンを発表すると、我慢の限界を迎えたファンからコメントが殺到。「なぜマサを嫌うんだ」「ヨシダはどこにいるんだ！」「なんて冗談だ、ヨシダがいないとは」と首脳陣の判断を疑問視する声が相次いだ。

さらに、変わらぬ境遇に対して「この状況でも出してもらえないのは厳しすぎる……」「この球団はいまだにヨシダを使うことを拒絶している」「年齢的にも全盛期だろうに正尚は……」「一刻も早く他のチームへ移籍させてください」と、活躍の場を求めて新天地への移籍を熱望する意見まで飛び出している。（Full-Count編集部）