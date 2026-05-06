鈴木優磨「ガチうめぇ」。股抜きヒールパスの絶妙アシスト！「かっこよすぎだろ」「別格過ぎる」など称賛相次ぐ【鹿島】
68分に途中出場。妙技でダメ押し弾を演出した。
鹿島アントラーズは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第15節で、水戸ホーリーホックとホームで対戦。３−０で快勝した。
注目の茨城ダービーで、鈴木優磨はベンチスタート。チームは58分に師岡柊生の得点で先制し、鈴木がピッチに立って３分後に、レオ・セアラが追加点を奪う。
迎えた79分だ。鈴木はペナルティエリアの右ポケットに進入し、小池龍太の縦パスを引き出す。ちらりと後方を確認。トラップして、対応に来た相手の股の間を通すヒールパス。Ｌ・セアラがダイレクトシュートを叩き込んだ。
鮮やかなアシストを見せた背番号40に、ネット上では「うますぎ」「素晴らしい！」「ガチうめぇ」「あんたすごいよ」「かっこよすぎだろ」「あまりにも別格過ぎる」「おしゃれなことするなあ」など称賛の声が相次いだ。
得点後の鈴木とＬ・セアラは“フュージョン”のゴールパフォーマンスを披露した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ポケットに入り込んだ優磨がヒールパス→レオがダイレクトで叩き込む！
鹿島アントラーズは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第15節で、水戸ホーリーホックとホームで対戦。３−０で快勝した。
注目の茨城ダービーで、鈴木優磨はベンチスタート。チームは58分に師岡柊生の得点で先制し、鈴木がピッチに立って３分後に、レオ・セアラが追加点を奪う。
迎えた79分だ。鈴木はペナルティエリアの右ポケットに進入し、小池龍太の縦パスを引き出す。ちらりと後方を確認。トラップして、対応に来た相手の股の間を通すヒールパス。Ｌ・セアラがダイレクトシュートを叩き込んだ。
鮮やかなアシストを見せた背番号40に、ネット上では「うますぎ」「素晴らしい！」「ガチうめぇ」「あんたすごいよ」「かっこよすぎだろ」「あまりにも別格過ぎる」「おしゃれなことするなあ」など称賛の声が相次いだ。
得点後の鈴木とＬ・セアラは“フュージョン”のゴールパフォーマンスを披露した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ポケットに入り込んだ優磨がヒールパス→レオがダイレクトで叩き込む！