◇プロボクシングDYNAMIC GLOVE on U−NEXT 43 東洋太平洋スーパーライト級タイトルマッチ10回戦 堀池空希（横浜光）《TKO1回1分50秒》レイモンド・ヤノング（フィリピン）（2026年5月6日 東京・後楽園ホール）

東洋太平洋スーパーライト級王者の堀池空希（24＝横浜光）が同級14位レイモンド・ヤノング（32＝フィリピン）を初回1分50秒の“110秒殺”TKO勝ちで初防衛に成功。デビューから8戦全勝5KOとした。

相手に何もさせなかった。堀池は開始直後に強烈な右クロスを叩き込むと、左ボディーから右ストレートをヒットさせダウンを奪取。一気にたたみかけると、右アッパーから連打をまとめ2度目のダウンを奪うと、レフェリーがノーカウントで試合を止めた。今年1月に韓国で奪取した王座の防衛に成功し「早く終わらせ過ぎちゃってすみません。どうでしたか」と笑顔で観客をあおると「後半勝負と思っていたが構えた瞬間にいけるな、と思った。最高の舞台でした」と優越感に浸った。

父・典久さんは極真空手で世界準優勝に輝いた空手家。自身も幼少期から空手やキックボクシングを経験し、西宮香風高3年時から本格的にボクシングを開始。東洋大時代は23年全日本選手権準優勝に輝くなど、アマ戦績28戦21勝7敗と将来を期待されている逸材だ。

リング上では他の地域王者との対戦希望を明かし、来月6日に行われるWBOアジア・パシフィック・スーパーライト級王者の李健太（30＝帝拳）と同級2位の富岡樹（29＝角海老宝石、14勝5KO6敗2分け）の勝者への挑戦を希望。「まだまだ上に上がっていく。しっかり名前を覚えてほしい」と“アジア卒業”をかけた次戦へ、思いを強くした。