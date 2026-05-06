◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１５節 福島１―１（ＰＫ４―３）藤枝（６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）

Ｊ２藤枝ＭＹＦＣはＪ３福島に１−１の末のＰＫ戦（３−４）で敗れた。４人目のＦＷ真鍋隼虎が枠を外し、福島の５人目も失敗したが、続く藤枝５人目のＦＷ矢村健が相手ＧＫに止められた。

「もったいなかった」。槙野智章監督は試合後に無念さをにじませた。前半は完全に藤枝ペース。左ウイングバック中村優斗が起点になり、そのクロスに合わせてＭＦ行友祐翔やＭＦ松木駿之介がシュートを放った。

同１８分のセットプレーからＭＦ三木仁太が決めたヘディングシュートは、ＧＫへのファウルが取られてノーゴールとなったが、同２８分には中村優がカットインから先制点を奪った。

しかし前半終了間際にＰＫで失点。同点で折り返した後半は押し込まれ、ＧＫジョーンズ・レイの好セーブでしのぐ展開に。指揮官は「前半に（もっと）得点を取らないといけなかった。最後の質がまだまだ」と振り返り、中村優も「納得のいくプレーができなかった。自分の思っているレベルに達していない」と厳しい表情で話した。

これでチームは４連敗。地元・藤枝での勝利も３月７日の磐田戦（１―１、ＰＫ６―５）以来なく、ホーム４連敗となった。５連戦の最後となる次節（１０日）はアウェー松本戦。全員で白星をつかみ取る。