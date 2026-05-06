◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節 千葉３―０ＦＣ東京（６日・味の素スタジアム）

千葉がクリーンシートで連敗を脱出し、後半戦初勝利を飾った。前半６分にＦＷカルリーニョス・ジュニオのゴールで先制すると、後半２８分にはＭＦ姫野誠が追加点、さらに同３４分にはＤＦ日高大が３点目を奪った。

１７歳の“ワンダーボーイ”が、チームに浮上の流れを呼び込むゴールを決めた。昨季のＪ１昇格プレーオフ以来の得点を決めた姫野は「うれしいです。あんまり覚えていないんですけど、足が動いて相手より先に触れてよかった。早く点を取りたい気持ちが強かったので、その思いで勝手に体が動いた」と喜びに浸った。

後半２５分に投入されると、得点シーンではＦＷ呉屋大翔のクロスにＦＷ石川大地が頭で反応。石川のヘディングがポストに直撃し、跳ね返ってきたところを、日本代表ＤＦ長友佑都との競り合いを制した。長友との対戦には「ずっと日本代表にいてテレビで見てきた人。Ｗ杯も見てきたし、そこでやってきた人と１番近いところで戦えるのはうれしかった」と充実した表情を浮かべた。

「自分としてはちょっとまずいと思っていた」と１７歳とはいえ、アタッカーとして点が取れない日々には責任を感じていたという。チームとしても結果が出ず、苦しい状況が続いていたが「落ち込んでる暇はない。こういう時だからこそ明るくやろうと。みんなで話し合って、活気もってやってきた結果、いいパフォーマンスを出せた。練習からのチーム全員の雰囲気が試合に出ている」と前を向き続けた。

「今日は立ち上がりから９０分間ジェフのサッカーをやり続けられたのは自信になった。（個人としても）もって点を取りたい」と姫野。“ワンダーボーイ”が再びチームにきっかけを呼び込み、浮上の起爆剤となる。（綾部 健真）