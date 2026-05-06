◆プロボクシング ▽東洋太平洋スーパーライト級タイトルマッチ１０回戦 〇王者・堀池空希―同級１４位・レイモンド・ヤノング●（６日、東京・後楽園ホール）

東洋太平洋スーパーライト級王者・堀池空希（２４）＝横浜光＝が、６３・４キロ、挑戦者の同級１４位レイモンド・ヤノング（３２）＝フィリピン＝を１回１分５０秒ＴＫＯで下し、今年１月に敵地・韓国で獲得した王座の初防衛に成功した。

堀池は、ワンツーからの右ストレートでダウンを奪うと、再開後も右の強打から連打をまとめてダウンを追加してトドメを刺した。初回ＴＫＯ決着に、リング上で「すいません、ちょっと早く終わらせ過ぎちゃった」とファンにあいさつ。「後半勝負かなと思っていたが、構えた瞬間にいけるかなと思った」と振り返った。

６月６日に、ＷＢＯアジアパシフィック同級タイトルマッチで王者・李健太（３０）＝帝拳＝と同級２位・富岡樹（２９）＝角海老宝石＝が対戦する。「（勝者と）統一戦がしたいなと思います」とアジア２冠統一戦を切望し、「まだまだこれから上に上がっていく」と誓った。

戦績は堀池が８戦全勝（５ＫＯ）、ヤノングが１８勝（１２ＫＯ）１１敗１分け。