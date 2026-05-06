6日、ゴールデンウィーク最終日。空港は、Uターンラッシュで混雑しました。

皆さんに連休の思い出を聞きました。

鹿児島空港の搭乗カウンターは、スーツケースやお土産を持った人たちで混雑しました。こちらの4人家族は、霧島神宮で長女の七五三と次女のお宮参りをしました。

（東京から帰省）

「子どもが生まれて初めての帰省、祖父母に顔を見せることができてよかった」（祖父）

「人が多かったが厳かな感じでよかった」

「（次は）お盆に会えるといい。正月だと寂しい」

勤務先の与論島に戻るこちらの家族は？

（与論町から帰省）「長崎鼻パーキングガーデンで写真を撮った」

そして、こんな体験も…。

（小学2年生）「ヘビを首に巻いた。触った感じは冷たかった」

愛知から帰省した女性は92歳になる祖母に初めて娘を会わせることができました。

（愛知から帰省）「久しぶりに家族と過ごせてよかった。実家の庭でみんなでバーベキューを楽しんだ。みんなでバーベキューができてよかった」

（父母）「また会えるので」「次は正月に帰ってこれるかどうか」

連休の思い出を胸に、7日から日常が始まります。

全日空と日本航空によりますと、鹿児島から東京、大阪へ向かう便は6日はほぼ満席でしたが7日は、空席があるということです。

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