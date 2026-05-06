秋田朝日放送

男鹿水族館ＧＡＯは、４月１１日から一般公開された生後５カ月のホッキョクグマ「モモ太」を見ようと、多くの人でにぎわっています。

モモ太はお母さんのモモとじゃれたり、岩の上を一生懸命に走ったり、元気に遊んでいました。プールで泳ぐ姿を見せ、訪れた人から歓声が起こる瞬間もありました。ＧＡＯによると、モモ太が泳ぐ時間はまだ短く、１日に多くても２回ほどしか見られないそうです。モモ太が泳ぎ始めてからおよそ１週間経ち、徐々に泳ぐ時間が長くなってきたといいます。

ホッキョクグマの展示場の隣はペンギンエリアです。４月２４日と４日、２羽のペンギンがふ化しました。２羽ともにお母さんのお腹の下に隠れていますが、えさやりの時間には少し顔を見せました。ひなは小さな声でピーピー鳴きながら、お母さんにお腹が空いたことをアピールします。ふ化したときの体重は６１グラムでしたが、６日の体重測定では３３８グラムと５倍以上に。ペンギンの成長は早く、およそ３カ月で大人ペンギンと同じ大きさになります。小さなひなの様子を見られるのは今だけです。