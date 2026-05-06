ドル円は１５６円付近で揉み合う＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は156円付近での揉み合いに落ち着いている。足元では中東和平への期待で株高、債券高、原油安、金上昇（ドル安を受けて）などの動きが広がっており、リスク動向は改善している。



日本時間午後１時台には介入とみられる動きで、ドル円は157.70付近から一時155.04付近まで急落した。その後156.50付近までの反発を経て、足元では156円付近で推移している。



為替市場全般では有事のドル買いの巻き戻しでドル売り圧力が優勢になっており、ユーロドルは1.1777付近、ポンドドルは1.3634付近などに本日の高値を更新した。足元のクロス円は底堅く推移。ユーロ円は183円台後半、ポンド円は212円台半ばで推移している。



USD/JPY 156.08

EUR/USD 1.1768 GBP/USD 1.3616

EUR/JPY 183.71 GBP/JPY 212.53

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