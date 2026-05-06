シャンプー横に謎の穴…詰め替え用で液漏れ防止　“発明家”中学生の夏休み工作が金賞受賞し商品化へ　岐阜・恵那市

ノズルの横に、別の穴があいたシャンプーボトル。

なんのための穴なのかというと、中身を詰め替えるときにイライラする“液だれ”を解消する、画期的なシャンプーボトルでした。

制作したのは、岐阜・恵那市に住む中学2年の田北隼也さん（14）。

2025年の夏休みの工作の宿題で作りました。

アイデアのきっかけは、「お父さんのお手伝いしている時に（液体が）こぼれてたから、考えていたらこれが思いつきました」といいます。

ノズルを取らずに別の穴からシャンプーを注ぐことで“もったいない”液漏れを防止。

“めんどくさい”拭き取りからも解放されます。

この“ありそうでなかった”ボトル。

目からウロコの発想力が認められ、県の発明コンテストで見事金賞に！

市長からもお祝いされました。

田北隼也さん：

（友達に）「さすがやん」って言われた。うれしかったし、初めてだったからいい経験になった。

この作品で意匠権を取得し、現在は特許を申請中。

大手企業と手を組み、商品化に向けて動いているといいます。

父の浩二さんは、「生まれたときから介護施設でずっとお年寄りと接していたので、そういう目が養われたのかなと」と話します。

隼也さんは小学6年生のとき、介護の仕事をするお父さんの助けになればと、LEDライトや靴べらなどの機能がついたつえも作ったそうです。

「将来何になりたい？」という質問には「いろいろな発明をしたい。発明家になりたい」と答え、次回作は「考え中」ということでした。