◇MLB レイズ4-3ブルージェイズ(日本時間6日、トロピカーナ・フィールド)

ブルージェイズの岡本和真選手が10号ホームランを放ち、メジャーリーガー1年目から2桁本塁打に到達しました。

岡本選手は初回2アウトから、相手先発のドルー・ラスムセン投手が3球目に投じたアウトコースの154キロのストレートをとらえると、ライト方向へ第10号のソロホームランを放ちました。日本人メジャーリーガーの1年目では、11人目となる2桁本塁打を記録。5月に入り5戦5発と年間43本ペースになっています。

また25年オフに同時にメジャーへ移籍したホワイトソックスの村上宗隆選手も日本時間4月23日に選手最長となる5試合連続ホームランを放ち、すでに2桁本塁打を達成。現在メジャー全体トップの14本塁打となっています。

▽日本人メジャー1年目に2桁本塁打を記録した選手22本 大谷翔平18本 城島健司16本 松井秀喜15本 井口資仁、吉田正尚14本 鈴木誠也、村上宗隆(※36試合消化)10本 新庄剛志、福留孝介、青木宣親、岡本和真(※36試合消化)