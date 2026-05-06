柏vs浦和 スタメン発表
[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](三協F柏)
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 16 汰木康也
MF 24 久保藤次郎
MF 32 山之内佑成
MF 39 中川敦瑛
MF 40 原川力
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 88 馬場晴也
MF 14 大久保智明
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
MF 28 戸嶋祥郎
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 14 関根貴大
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 10 中島翔哉
MF 13 渡邊凌磨
MF 37 植木颯
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 22 柴戸海
MF 24 松尾佑介
MF 39 早川隼平
MF 88 長沼洋一
FW 17 小森飛絢
FW 36 肥田野蓮治
監督
田中達也
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 16 汰木康也
MF 24 久保藤次郎
MF 32 山之内佑成
MF 39 中川敦瑛
MF 40 原川力
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 88 馬場晴也
MF 14 大久保智明
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
MF 28 戸嶋祥郎
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 宮本優太
DF 4 石原広教
DF 5 根本健太
DF 14 関根貴大
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 10 中島翔哉
MF 13 渡邊凌磨
MF 37 植木颯
MF 77 金子拓郎
FW 45 オナイウ阿道
控え
GK 16 牲川歩見
DF 3 ダニーロ・ボザ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 22 柴戸海
MF 24 松尾佑介
MF 39 早川隼平
MF 88 長沼洋一
FW 17 小森飛絢
FW 36 肥田野蓮治
監督
田中達也