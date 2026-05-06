[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](三協F柏)

※19:00開始

主審:荒木友輔

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 26 杉岡大暉

DF 42 原田亘

MF 8 小泉佳穂

MF 16 汰木康也

MF 24 久保藤次郎

MF 32 山之内佑成

MF 39 中川敦瑛

MF 40 原川力

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 29 永井堅梧

DF 2 三丸拡

DF 88 馬場晴也

MF 14 大久保智明

MF 19 仲間隼斗

MF 20 瀬川祐輔

MF 21 小西雄大

MF 28 戸嶋祥郎

FW 9 細谷真大

監督

リカルド・ロドリゲス

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 2 宮本優太

DF 4 石原広教

DF 5 根本健太

DF 14 関根貴大

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 10 中島翔哉

MF 13 渡邊凌磨

MF 37 植木颯

MF 77 金子拓郎

FW 45 オナイウ阿道

控え

GK 16 牲川歩見

DF 3 ダニーロ・ボザ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 22 柴戸海

MF 24 松尾佑介

MF 39 早川隼平

MF 88 長沼洋一

FW 17 小森飛絢

FW 36 肥田野蓮治

監督

田中達也