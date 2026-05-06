ロサンゼルス・ドジャースは5月5日、公式Xを更新。敵地で行われたヒューストン・アストロズ戦に8対3で勝利したことを伝えた。

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ドジャースはこの日、古巣相手に活躍を見せたカイル・タッカーの打撃シーンを特別動画にまとめて公開。ファンから喜びの反響が寄せられた。

先発した山本由伸（27）は6回5安打3失点で3勝目を挙げた。一方で、大谷翔平（31）は3打数無安打1打点で、5試合連続無安打となった。大谷はこれで22打席連続無安打となり、自己ワースト記録を更新。ネット上には「大谷さん、もう無理なんか？」「ガチで心配やな」など、心配の声が上がった。

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ドジャースの勝利と大谷の無安打に対し、ネット上では「不調とはいえ2四球1打点とそれなりに貢献は出来ていた」「だいぶ調子悪いみたいだねぇ」「頑張ってほしいね」「大谷翔平さん、慌てない大丈夫」「辛いものがあるが復活を信じるしかない」「大谷翔平選手、大丈夫ですか？」「大谷はノーヒットでも出塁と打点でしっかり貢献」「ドジャース強すぎる！完璧な勝利」など、様々なコメントが寄せられた。