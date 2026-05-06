声優の古谷徹が5月3日におこなったある配信が物議を醸している。

「憲法記念日のこの日、ニコニコ生放送で行われたのが、日本国憲法を全文朗読する異色企画です。朗読を担当したのは、『美少女戦士セーラームーン』（テレビ朝日系）でも共演していた三石琴乃さん、そして古谷さんでした。それぞれ同じ日本国憲法の前文から第103条までを、約50分かけて読み上げていました」（芸能記者）

画面には日本国憲法の条文が1ページずつ映し出され、それに合わせて落ち着いたトーンで朗読するというシンプルな内容だった。

「現在、三石さんバージョン、そして古谷さんバージョンともに、YouTubeの『ニコニコニュース』チャンネルにアーカイブが残されていますが、再生数には差が出ています。

三石さん版が17万回超再生なのに対し、古谷さん版は約2.6万回。三石さんのバージョンが先にアップされたこともあり、単純比較はできませんが、古谷さんについては“過去の騒動”が尾を引いているようにも見えます」（同前）

古谷をめぐっては、2024年5月、『週刊文春』により30代女性との不倫や妊娠中絶、さらに暴行疑惑までも報じられ大炎上。本人もXで《大人として人間として最低の行為でした》と謝罪し、多くの代表作を降板する事態となった。

それでも昨年2025年4月には大阪・関西万博の『機動戦士ガンダム』にまつわるパビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」上映映像で、“アムロ・レイの記憶を受け継ぐAI”である「アムロAI」として起用され、事実上の復帰を果たした。だがその際も「受け入れられない」など猛反発を受けていた。

それに加えて今回は“日本国憲法の朗読”というテーマ。《聴きやすい》と称賛する声があった一方で、Xでは厳しい反応が相次ぎ、過去の報道を受け《何を言っても心に刺さらんわ！》といった声も見られる。芸能プロ関係者が語る。

「女性を傷つけたという報道があった人物が、“権利”や“尊厳”をうたう日本国憲法を朗読することに、違和感を抱くユーザーが出たのも無理はありません。特に古谷さんは、長年“正義感の強いヒーロー役”を多く演じてきただけに、世間のイメージとの落差も大きかったのでしょう」

もちろん、純粋に“声優・古谷徹”としての実力を評価する声も少なくない。美声は健在だっただけに、スキャンダルによって失った信頼の大きさが、改めて浮き彫りになった形だ。