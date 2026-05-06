◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１５節 町田２―０横浜ＦＭ（６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで横浜ＦＭに２―０で勝利した。前半は無得点で終えたが、後半に入ってから攻撃陣が目を覚まし、後半８分にＦＷエリキが先制点を獲得。同２３分には左ＣＫからＦＷ藤尾翔太が頭で今季初得点を決めて、勝ち点３を引き寄せた。黒田剛監督は「ＡＣＬからの６連戦目。今回の中２日も含めて、かなりハードなスケジュールで、選手たちが多く入れ替わる中でよくハードワークを繰り返し戦ってくれた」と振り返った。

前節の鹿島戦から中２日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）からの連戦もあり、この日は先発を鹿島戦から７人変更。日頃出場機会を得られていない選手もベンチに名を連ねた。メンバーの入れ替わりがある中で、複数得点を奪い、守備も完封し「クリーンシートで、大きな危ない場面を作られることなく、ゼロで抑えられたこと、複数得点で勝てたこと、結果的には我々が意図する形で終了できたのは良かった」とうなずいた。

この日はゴールデンウィークの最終日。ＡＣＬＥの８強へ向かう直前の柏戦以来ホームでの試合はなかったこともあり、本拠地では今季最多の１万３６１６人が詰めかけた。黒田監督は「ゴールデンウィーク最後の日を笑顔で終えられたこと、（サポーターに）届けられたことが我々の何よりの喜び。我々自身も疲れが一気に吹き飛ぶくらいの活力になった」と感謝した。