◆卓球 世界選手権団体戦 第９日（６日、英ロンドン）

決勝トーナメント（Ｔ）の２回戦が行われ、５５年ぶりの金メダルを狙う日本女子は３―０で世界ランク２７位のルクセンブルクを下し、８強入りを決めた。

シングルスで先に３勝したチームが勝つ方式で争われ、今大会６連勝中の張本美和（木下グループ）が、世界ランク１１０位のデヌッテと対戦した。第１ゲーム（Ｇ）は序盤リードし、後半ややミスが出て迫られたものの、しっかり修正し、まずは先取。流れをつかんだ第２Ｇを１１―５で取り、第３Ｇも危なげなく奪ってストレートで勝利し、リズムをつくった。

２番手のカットマンの橋本は、クロアチア戦で世界選手権初勝利を挙げた勢いそのままに、第１Ｇを１１―３でものにすると、２Ｇも１０連続得点を挙げるなど１１―２。第３Ｇも１１―５で取り、再び存在感を見せつけた。

３番手の早田ひな（日本生命）は、クロアチア戦は温存されたために、決勝Ｔは初登場。６２歳の大ベテラン、ニー・シャーリエンが相手だったが、老練なプレーにも冷静に対処し、第１、第２Ｇを奪って迎えた第３Ｇは開始から強打で勝り１点も与えず勝利し、勝負を決めた。

１回戦で格上のブラジルを破って勢いに乗る相手だったが、日本が攻守で圧倒し、メダルへ王手をかけた。

５大会連続銀メダルの日本は、次戦の準々決勝は米国、ウクライナの勝利チームとメダルをかけて戦う。