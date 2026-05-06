◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１５節 札幌２―０長野（６日・大和ハウスプレミストドーム）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌はホームでＪ３長野を２−０で下した。２戦連続での先発の大幅入れ替えが奏功し、２試合連続の完封勝利を飾った。

長野戦は、前節２日のアウェー・岐阜戦（３〇０）からＦＷ大森を除き、先発１０人を入れ替えた。序盤から主導権を握ると、前半４０分、岐阜戦ではメンバー外だったＤＦ高尾瑠（２９）のクロスを、岐阜戦ではベンチ入りこそするも不出場だったＭＦ荒野拓馬（３３）が頭で合わせて先制。開幕から１３戦連続でフル出場していた高尾は「ずっと出ていたので。前回１試合休めて、体の状態はやっぱり違った」とリフレッシュ効果を口にした。

後半３９分に追加点を挙げたＦＷバカヨコ（３０）も岐阜戦ではメンバー外だった１人。１５日間で５試合を戦う過密日程の中、移動や疲労を考慮した巧みなタクトで３、４戦目を無失点で制した川井健太監督（４４）は「ずっと言っている通り、全員が戦力として考えているし、これからもそうやっていく。チームの全員が戦力だと信じてやってくれていることが一番の収穫」と、方針が結果につながっていることを喜んだ。

競争力も、より養われてきている。高尾と同じく開幕からフル出場を続け、岐阜戦を欠場したＤＦ家泉怜依（２６）は「前の試合で同じセンターバック（ＣＢ）の２人（浦上と梅津）が良いプレーをして０に抑えていた。ポジションを取られるかもしれないと感じてたので。絶対に０で抑えたかった」と完封勝利に胸を張った。ピッチを離れて試合を外から見たことで「頭がクリアになって、今日は以前より考えてできた」と振り返った。１試合スキップしたことがプラスに作用。チーム全体が終始安定したプレーを披露し、危なげなく勝ち点３を上積みした。

９日のホーム・大宮戦に誰が起用されるかは当然、分からない。家泉は「今は競争がすごくあるので。危機感を感じながら、アピールして結果を出していかないと」と皆の思いを代弁した。おのおのがライバルの存在を刺激とし、より良い試合を見せるための材料としていく。