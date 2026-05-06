5日、下伊那郡阿智村の住宅で見つかった親子3人の遺体。警察では、母親が子ども2人を殺害し、無理心中を図った可能性も視野に調べを進めています。



5日午前8時半前、阿智村駒場の住宅で50歳の母親と13歳の長女、10歳の二男の遺体が見つかりました。5日午前3時すぎ、高校生とみられる10代の長男が、家の近くの交番に駆け込んだことで発覚。



「母親に暴力を振るわれた」



この時、長男は頭から血を流していて、凶器で殴られたとみられています。その後、警察官が家を訪れると、50歳の母親が倒れているのが見つかり、別の部屋では13歳の長女と10歳の二男が倒れていました。



2人は殺害されたとみられています。

警察によりますと、現場の状況などから、母親が子ども2人を殺害し、無理心中を図った可能性があるということです。



当時、40代の父親は仕事のため不在でした。

これまでに家庭内のトラブルに関する警察への相談は、なかったということです。



3人の死因は明らかになっておらず、警察では、3人が死亡した経緯や死因の特定など調べを進めています。