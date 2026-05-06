「厳し目に見ないといけない」長友佑都が口にしたリアルな現在地、“復活の指標”となるのは…【FC東京】
「クロスで日本代表に貢献してきた自負があるので、それをもう一度、全盛期の状態に戻したい」
2026年３月３日、北中米ワールドカップ開幕まで残り100日というタイミングで囲み取材に応じた長友佑都は、そう言った。とても印象深い言葉だったので、このベテラン戦士が53日ぶりに復帰したジェフユナイテッド千葉戦（５月６日）ではどうしてもクロスに目が行った。
長友は３月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷。右足ハムストリングの肉離れと診断された。厄介な怪我で早期復帰は望めなかったが、約２か月後に実戦復帰を果たした。そうした背景があるなか、“復活の指標”として千葉戦で注目したのがクロスだったのだ。
70分から途中出場した長友は計３本のクロスを送った。いずれもゴールに結び付かなかったものの、悪くない軌道に映った。なので、試合後の囲み取材で尋ねてみる。「クロスの感触はどうでしたか」と。本人の答えは以下の通りだった。
「３本とも感触は悪くなかった。突破して上げた２本目は特に。３本目も狙い通りのところに上げられたので、その意味では良かったです」
ただ──。長友はリアルな現在地を言葉にする。
「厳し目に見ないといけませんね。実際、アシストに繋がっていないので」
言い換えれば、全盛期の自分はまだ取り戻せていないということだろう。長友の言葉を拝借するなら「全盛期はインテル時代」。当時の躍動感を取り戻せるか。その答えは、再び“武器”であるクロスが結果に結びつくかにある。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
2026年３月３日、北中米ワールドカップ開幕まで残り100日というタイミングで囲み取材に応じた長友佑都は、そう言った。とても印象深い言葉だったので、このベテラン戦士が53日ぶりに復帰したジェフユナイテッド千葉戦（５月６日）ではどうしてもクロスに目が行った。
長友は３月14日の水戸ホーリーホック戦で負傷。右足ハムストリングの肉離れと診断された。厄介な怪我で早期復帰は望めなかったが、約２か月後に実戦復帰を果たした。そうした背景があるなか、“復活の指標”として千葉戦で注目したのがクロスだったのだ。
「３本とも感触は悪くなかった。突破して上げた２本目は特に。３本目も狙い通りのところに上げられたので、その意味では良かったです」
ただ──。長友はリアルな現在地を言葉にする。
「厳し目に見ないといけませんね。実際、アシストに繋がっていないので」
言い換えれば、全盛期の自分はまだ取り戻せていないということだろう。長友の言葉を拝借するなら「全盛期はインテル時代」。当時の躍動感を取り戻せるか。その答えは、再び“武器”であるクロスが結果に結びつくかにある。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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