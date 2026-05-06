明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は、ホームで「ファジアーノ岡山」と対戦。

2試合ぶりの白星を挙げました。

日本代表の森保監督も視察に訪れたこの1戦。

V・ファーレンは前半19分、ゴールキーパーの波多野がロングフィードで前線へ。

これに反応した岩崎が、相手ディフェンダーとの競り合いに勝ちシュート。

移籍加入後、初ゴールで幸先よく先制します。

さらに前半43分には、ペナルティエリアの手前で山田からのパスを受けたチアゴサンタナ。

相手ディフェンダーの股下を抜く強烈なシュートは、自身3試合連続のゴール。リードを2点に広げて前半を折り返します。

しかし後半開始早々、一瞬のスキを突かれ、岡山に1点を返されます。

それでも波多野の再三の好セーブも含め、全員で粘り強く守ったV・ファーレン。

1点のリードを守り切り、2試合ぶりの白星を挙げました。

試合終了後は、駆けつけた病気療養中の名倉選手やサポーターと共に、喜びを分かち合いました。

（高木 琢也監督）

「チーム全体としてはすごくいい状態にあったので、それを継続してできてきた。映像とミーティングで伝えたところは、100％に近い状態でプレーしてくれたと感じている」

ゴールデンウィーク連戦の締めくくりとなる次節は、9日のアウェー戦。

「セレッソ大阪」と対戦します。