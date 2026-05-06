2026年5月7日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
対人関係がネックに。当たり障りない態度を心掛けること。
仲間内のトラブルに注意して。気を許し過ぎないことが大事。
前からほしかったものを買うチャンス。いつもの店が◎。
価値があるものを譲られる暗示。丁寧にお礼をするとより幸運に。
優柔不断な態度で誤解を招きそう。ポリシーを通して。
非常識な人物に困らされるかも。はっきり指摘すること。
洋服や小物に心を奪われる暗示。無駄遣いしないよう注意して。
価値観が近い人との交流が楽しい日。意見交換は積極的に行おう。
疎遠だった友人とメールでやりとりしてみて。楽しさは満点！
チャレンジ精神が幸運のカギ。今日の我慢は明日の後悔になるかも。
個性や能力が周囲に認められる幸運日。うんと目立とう。
おいしい話あり。素直に信じて話に乗れば大きな収穫がありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
対人関係がネックに。当たり障りない態度を心掛けること。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
仲間内のトラブルに注意して。気を許し過ぎないことが大事。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
前からほしかったものを買うチャンス。いつもの店が◎。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
価値があるものを譲られる暗示。丁寧にお礼をするとより幸運に。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
優柔不断な態度で誤解を招きそう。ポリシーを通して。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
非常識な人物に困らされるかも。はっきり指摘すること。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
洋服や小物に心を奪われる暗示。無駄遣いしないよう注意して。
5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
価値観が近い人との交流が楽しい日。意見交換は積極的に行おう。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
疎遠だった友人とメールでやりとりしてみて。楽しさは満点！
3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
チャレンジ精神が幸運のカギ。今日の我慢は明日の後悔になるかも。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
個性や能力が周囲に認められる幸運日。うんと目立とう。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
おいしい話あり。素直に信じて話に乗れば大きな収穫がありそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)