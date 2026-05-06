ロックバンド・B'zが、6月に開幕する『FIFAワールドカップ2026』の2026日本テレビ系サッカーテーマソングを担当することが6日に発表されました。

カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3か国で開催される今回のワールドカップ。史上最大規模で開催される夢舞台で輝き、勇気と希望を見せてくれる選手たちの激闘を、B'zが今大会のために書き下ろした楽曲で強力にバックアップ。勝敗を超えた人間ドラマが繰り広げられる今大会を、唯一無二のサウンドで熱く盛り上げます。

松本孝弘さんと稲葉浩志さんはコメントで「勝つ事が第一の使命とされる巨大な大会ではありますが、この現実を生きていく中で、勝敗の分かれ目のさらに先で、人と人が繋がりあえる世界であってほしいという願いを込めずにはいられませんでした。私たちに勇気と希望を見せてくれる選手たちに大きな拍手を送ります」とエールを送りました。

日本テレビは、2018年ロシア大会以来、2大会ぶりに地上波放送を行います。今大会の中継テーマは「すべての夢を、ゴールにつなげ」。日本の決勝トーナメント進出のカギとなるグループステージ第2戦、メキシコ・モンテレイで行われるチュニジアとの試合を含む、15試合を日本テレビ系で全国生中継します。