バレーボールの大同生命ＳＶリーグ女子で初優勝したＳＡＧＡ久光の中田久美監督が５日に自身のインスタグラムを更新。「鰻 自分へのご褒美…たまにはいいでしょ。」とつづり、竹の器に盛り付けられた蒲焼きと白焼きの２色のうなぎを楽しむ写真を投稿した。白ワインのグラスを手にした中田監督は鰻を見て笑顔。フォロワーからは「素敵なご褒美！良いと思います」「祝優勝 やったねＶ 鰻鰻から（ご褒美）」「勝利の味ですな」「美味しそう♥♥♥」「ご褒美最高でしょうね しっかり自分を甘えさせてあげてください」「めっちゃ良い顔してますねぇ」などとコメントが。「本当におめでとうございます そしてお疲れさまでした」「久美さん、ゆっくり休んでください」「オフシーズンにゆっくりリフレッシュしてお過ごし下さい」と労いの声も寄せられた。

ＳＡＧＡ久光は１９８４年ロサンゼルス五輪銅メダリストの名セッター、中田監督が９季ぶりに復帰。ＳＶリーグ２代目女王に輝いた。女子日本代表を率いた２０２１年東京五輪で１次リーグ敗退の「挫折」を味わった中田監督にとっても大きな優勝となった。