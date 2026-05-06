日本テレビは6日、来月11日に開幕するサッカーW杯北中米大会の日テレ系テーマソングを、ロックバンド「B’z」が担当すると発表した。

カナダ・米国・メキシコの北中米3か国で開催される今大会。同局では2018年ロシア大会以来、2大会ぶりに地上波放送を行う。今大会の中継テーマは「すべての夢を、ゴールにつなげ」。日本代表・森保ジャパンの「最高の景色」への挑戦や、世界中のスター選手たちの戦いと魅力を伝えていく。

そんな選手たちの激闘を、今大会のために「B'z」が書き下ろしたこん身の楽曲が強力にバックアップ。唯一無二のサウンドで、大会を熱く盛り上げる。

「B'z」の松本孝弘と稲葉浩志の2人は「勝つ事が第一の使命とされる巨大な大会ではありますが、この現実を生きていく中で、勝敗の分かれ目のさらに先で、人と人が繋がりあえる世界であってほしいという願いを込めずにはいられませんでした。私たちに勇気と希望を見せてくれる選手たちに大きな拍手を送ります」とコメントを寄せた。

同局では日本の決勝トーナメント進出の鍵となるグループステージ第2戦、メキシコ・モンテレイで行われるチュニジアとの試合を含む、15試合を日本テレビ系で全国生中継する。