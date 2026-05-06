チームが遠征中にニューヨークでNBAを観戦

故障離脱中のメッツのフランシスコ・リンドーア内野手が取った行動がまさかの批判を浴びている。地元放送局が4日（日本時間5日）にNBAの試合を観戦しているリンドーアの様子をSNSで投稿。チームがコロラドで遠征する中、奇抜な格好で楽しそうに試合を観戦する姿を見た米ファンからは「なんて負け犬だ」「どうか彼をトレードに出してください」などと辛辣な意見が向けられた。

話題の様子は、NBAのニューヨーク・ニックスの本拠地であるマディソン・スクエア・ガーデンに姿を現したリンドーアに地元放送局「SNY」が注目したことに端を発する。チームが敵地ロッキーズ戦のシリーズに臨んでいた一方で、リンドーアはニューヨークでバスケットボールの試合を観戦していたことになる。セレブが地元選手を会場で応援することは米スポーツ界ではよく見られる光景だが、状況が良くなかった。

10年総額3億4100万ドル（約533億円）の契約を結ぶリンドーアは、球界有数の遊撃手としての地位を築いている。しかし今季は開幕から低調。チームも屈辱の12連敗を喫した。さらに4月下旬には左足を痛めて戦線離脱している。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」によると、復帰時期は未定で、7月頃になるのではと見込まれている。

チームが低迷して苦しい状況が続く中で、チームリーダーであるはずの選手の行動に批判的な声が集まる形となった。「今すぐ彼をトレードせよ」「なぜ彼はコロラドではなく、ニューヨークにいるんだ」「怪我しているチームリーダーにとって、ひどい見栄えだ」「こいつをトレードしろ」「自宅で休んでいるべきなのに」「とにかく彼をトレードに出せ」など、厳しい指摘が相次いだ。（Full-Count編集部）