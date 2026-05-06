◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第１５節 川崎１―０東京Ｖ（６日・Ｕ等々力）

川崎がホームでリーグ３戦ぶりの勝利をマークした。

２試合連続無得点で連敗中の川崎は先発８人を入れ替え、昌平高から今季加入した高卒ルーキーＦＷ長璃喜（おさ・りゅうき）が初先発。対する４連勝中の東京Ｖも７人を入れ替え、Ｊ１復帰後初の５連勝を目指す一戦は、立ち上がりから川崎がペースを握る。

右サイドハーフで初先発の長が攻撃的な位置から、得意のドリブルで積極的に何度も仕掛けて攻撃陣を活性化。同３０分頃には右サイドから鋭いクロスを上げるなど、会場を沸かせた。

猛攻を浴びる東京Ｖだったが、粘り強い守備で無失点に抑えると、同３４分には裏に抜け出した寺沼が右足で豪快なシュートを放つも川崎のＧＫブローダーセンに阻まれる。

前半４４分に川崎が決定機を迎える。長のパスを受けた橘田が中央からクロスを上げ、エリア内でマルシーニョがフリーで頭でシュートを放つもゴール左へ外れてしまう。互いにチャンスを生かせず、前半は０―０で折り返した。

後半は東京Ｖがペースをつかむ。９分には森田がゴール正面でシュートを放つも、ＧＫブローダーセンに再び阻まれる。勢いを加速さるべく、東京Ｖは後半１６分に染野、松橋、熊取谷を投入し、前線の３枚をフレッシュなメンバーに入れ替える。すると同１８分には染野がミドルシュートでゴールに迫る。さらに同２６分には染野が左クロスを頭で合わせるも、ここもブローダーセンに左手１本で阻まれる。

東京Ｖがチャンスを生かせずにいると、川崎がワンチャンスを生かす。後半２８分に脇坂が豪快なミドルシュートをゴール左へ決めて待望のゴールを奪う。

終盤は東京Ｖが猛攻を見せるも、森田の左足ミドルシュートが相手ＤＦに阻まれるなど、ゴールをこじ開けることは出来ず。

リードを守り抜いた川崎が、３戦ぶりに勝利をマーク。東京Ｖの連勝は４でストップした。