◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１５節 福島１―１（ＰＫ４―３）藤枝（６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）

Ｊ２藤枝はＪ３福島に１ー１で迎えたＰＫ戦で３−４となり、４連敗。試合後にＭＦ浅倉廉（２５）は福島所属の元日本代表、カズことＦＷ三浦知良（５９）と握手をかわした。

藤枝戦で、Ｊ最年長出場記録を５９歳２か月１０日に伸ばした日本サッカー界のレジェンドは、試合後には同じ元代表の槙野智章監督（３８）に近寄ってあいさつ。それをそばで見ていたのが浅倉だった。福島ベンチに戻りかけたところに近づき、握手を求め、その右手を両手で握った。「握手してもらっていいのかなあ、と迷ったけれど、（自分は）静岡学園の後輩でもあるので」

この日の浅倉はベンチスタート。先発を任され、２２分間と短い時間ながら、ピッチを走るカズの姿を目の前で見ていた。「あのクオリティーでプレーできるのはすごいと思いました」

同点の後半から出場した浅倉は何度もゴール前に入り込んだが、相手ＤＦにシュートをブロックされるなど無得点。チームは４連敗を喫し、「自分が決めていれば勝っていた。最後の質にフォーカスしたい」と気を引き締め直していた。