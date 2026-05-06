きょう（6日）、香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園は、連休の最終日をのんびり過ごそうという人たちでにぎわいました。

【写真を見る】【連休最終日】国営讃岐まんのう公園は大にぎわい 約8,000本の花と落差9mの滝との競演を楽しんで【香川】

初夏を彩る花は、これからが見ごろです。赤やピンク、白。薄く繊細な花びらが、風に揺れます。国営讃岐まんのう公園で初夏を彩るシャーレ―ポピーが咲き始めました。色鮮やかな8,000本の花と、落差が9mある巨大な滝との競演は見ごたえがあります。ポピーはこれから見ごろを迎え、今月中旬まで楽しめるということです。

（愛媛から）

「本当にきれいです。まだつぼみがいっぱい、これからですね」

（徳島から）

「（どんなふうに過ごしましたか？この連休は）結構近場でゆっくり過ごしましたね。あんまり遠出したら人がいっぱいかなと思って」

「徳島県内の近場しか行ってないので、ちゃんと遠出したのはきょうが初めてです」

園内の芝生広場では、家族連れらが思い思いに自然を満喫していたほか、きょう（6日）までの期間限定で設けられた大型遊具にも、多くの子どもたちが集まっていました。

まんのう公園は、4月29日からきょうまでの連休期間中に約3万人が訪れたということです。