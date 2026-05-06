岡山シティミュージアムで開かれている「木梨憲武展ーTOUCH」の見どころを木梨さん自らに紹介してもらうシリーズ企画。最終回となる第3回です。

【写真を見る】「木梨憲武展ーTOUCH」知的障害がある人たちともコラボ 触ってもいい作品を展示した理由とは【第3回/全3回シリーズ】

先月（4月）11日から岡山市北区で始まっている「木梨憲武展－TOUCH」です。木梨さんの個展が岡山で開催されるのは7年ぶり。タイトル通り実際に触れられる作品もあり多方面で活躍する木梨さんの魅力を全身で体感することができます。先月の開幕に合わせ木梨さんが語ってくれた見どころを未公開部分も含めてお伝えするシリーズ、今回は最終回です。

知的障害のある人たちと一緒にコラボ

（木梨憲武さん）

「やまなみ工房っていって、この子たちみんな知的障害なんだけどね。100人近くいてみんな友だちっていうか一緒にアートやってるんだよね。それを今、俺と一緒にコラボして、じゃあ一緒に描いていいっていって」

（杉澤眞優アナウンサー）

「またちょっとタッチの違う、雰囲気の違う作品が」

（木梨憲武さん）

「すごいですよやっぱり、グワーッとやって、エネルギーが」

「中にはね、上に俺が描いていいのか分からないけど勝手に描いて持ってきているのもある」

「これを2つ描いていたので、この子たちの子どもを俺が作ってみたりして」

木梨さんが、やまなみ工房のアーティストと制作した作品の数々。互いの個性が融合した力強い作品です。

（木梨憲武さん）

「この裏には、正己地蔵って言ってお地蔵さんだけ作っている子がいる」

（杉澤眞優アナウンサー）

「何ですかこれは」

（木梨憲武さん）

「とにかくずっとこの地蔵を正己っていうんだけど、正己地蔵を作ってばっかりいるの」

「これ1個500円で売ってるの正己は」

「だから正己それよこせって言って、神様のように全部ゴールドに塗ったのは俺」（杉澤眞優アアナウンサー）

「塗ったのは木梨さんなんですね」

「やまなみ工房」は障がいのある人が作品制作に取り組むアトリエ兼福祉事業所です。こちらは工房の作家山際正己さんとのコラボレーション作品。山際さんが作り続ける「正己地蔵」に木梨さんが色を乗せました。

（杉澤眞優アアナウンサー）

「何をモチーフにしたものなんですか」

（木梨憲武さん）

「分からない・・・」

「正己に聞いてみないと分からないんだけど、正己はとにかくこればっかり作るんだよ」

これまで何十万体も作られている正己地蔵。互いの思いを尊重した唯一無二の作品です。

優しく触ってもいい作品を展示した理由

展覧会のタイトル「TOUCH」には心と心が触れ合うという意味も込められています。

（杉澤眞優アナウンサー）

「この奥にもね、触っていい作品が」

（木梨憲武さん）

「全てハートをイメージした触っていい作品」

「写真撮って触ってみんなもね、簡単にできるから画材と絵の具さえあれば、自分の作品ができるみんなもやってみましょう」

（杉澤眞優アナウンサー）

「これ、今回なんで触ってもいい作品というのを展示されていらっしゃるんですか」

（木梨憲武さん）

「海外も含めて貴重なものとして扱われる美術とかアートとか個展は。自分が観に行ったときに、厳しくチェックされるから、触らないでとか騒がないでとか、じゃあ俺は触ってもいいですよにしようかなと」

（杉澤眞優アナウンサー）

「今まで触れる作品がなかったから」

（木梨憲武さん）

「あんまり強めに触ると怒られちゃうから、触るぐらいいいじゃんって」

（杉澤眞優アナウンサー）

「優しく、ぜひ木梨さんの作品に触れてみてください」

人との繋がりや作品への想いなど木梨さんの心に触れられる「木梨憲武展ーTOUCH」は岡山シティミュージアムで今月（5月）17日まで開かれています。

（杉澤眞優アナウンサー）

「ぜひ木梨さんの作品を観て、そして触って全身で感じてください。木梨さんどうもありがとうございました」

（木梨憲武さん）

「5月17日まで、よろしくお願いします」