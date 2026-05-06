５月に入り、山形県内は田植えのシーズンを迎えています。資材の高騰や夏の猛暑など、農業を取り巻く環境が大きく変化する中、コメ作りに奮闘する農家を取材しました。

【写真を見る】いよいよコメ作りシーズン本番！ コメ作りに奮闘する農家を田んぼへの水張りが始まる日に取材！（山形）

河北町溝延でコメ農家を営む、牧野聡さんです。３０ヘクタールの田んぼで、つや姫や雪若丸、もち米や酒米などおよそ１０品種の米を育てています。

大塚美咲アナウンサー「これが、これから植えられていく苗なんですね。きれいな緑色で結構背が低いんですね」

牧野聡さん「４月の２０日に（種を）まいて、ここまで成長した」





牧野聡さん「春先、気温が急激に寒くなることもなく、苗としては順調。ただ、きょうあす非常に暑いみたいなので、涼しく管理しなきゃいけない」

■大切に育てた苗の上へ…！！

すると牧野さん、大きな機材とともに大切に育てた苗の上へ…！！

大塚美咲アナウンサー「え？ぶれちゃいますよ！？大丈夫なんですか？しかも、牧野さん、普通に苗の上を歩いていますね」

牧野聡さん「苗を鍛えています。ストレスを与えて、根張りをよくする」

牧野さんは３日に１回ほどこの作業を行っているそうです。

■今年も様々な苦労が

ここまで苗を育て上げるまでに、今年も様々な苦労があったそうです。

牧野聡さん「先週の土曜日の強風でビニールが破けて飛ばされちゃいまして」





牧野聡さん「資材もひところの倍くらいの値段になっていますので、値段もそうですし、物も入ってこないので大変」

■田んぼへの水張りが始まる

きょう、この地域では田んぼへの水張りが始まる日。いよいよ、コメ作りシーズン本番です！

農地に移動し、田んぼに水を送る取水口を開けていきます。

牧野聡さん「いきますよ～！」

大塚美咲アナウンサー「水が出てきました！乾いた田んぼが徐々に潤っていきますね！」

きょうから１０日ほどかけて水を張っていき、こまめに管理する毎日が続きます。



牧野聡さん「農家としては、気候変動だったり、情勢が変わっても作り続けられるように万全の態勢をととのえながら臨んでいきたい」

豊作の秋をめざし、私たちの食を支えるコメ農家の多忙な日々が始まります。