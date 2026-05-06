歴代最多1万1988人 鹿児島ユナイテッドはJ2大分とホームで対戦 GW最終日にユニフォームプレゼント
サッカーJ2・J3百年構想リーグ西地区B。2位をキープする鹿児島ユナイテッドFCは、6位のJ2大分トリニータとホームで対戦しました。ゴールデンウィーク最終日、歴代最多の観客数を記録しましたが、果たして結果は？
（サポーター）
「がんばれユナイテッド！」
2試合連続PK勝ちで2位をキープする鹿児島ユナイテッドは3連敗中の6位・大分トリニータと対戦。
0対0のまま試合が動いたのは後半20分。大分の右からのクロスをキーパー川上、触りますが、こぼれ球を押し込まれ先制点を許してしまいます。
1点を追うユナイテッドは39分、エリアの外から武が右足を振り抜くも、惜しくもポストにはじかれ得点ならず。あとわずかでした。
アディショナルタイム最後のチャンスにコーナーキックの流れから嵯峨がシュートを放つも枠の上。
0対1で3試合ぶりの黒星に終わりました。
（鹿児島ユナイテッドFC・武星弥選手（21））
「悔しい以外の言葉が見つからないです。得点を取ることへの貪欲さがチームとしてもっとやっていかないといけない」
百年構想リーグは3試合残して宮崎が西地区Bの首位確定。鳥栖に勝ち点で並ばれたユナイテッドは得失点差で3位に転落。次の試合は5月10日(日)、アウェーで滋賀と対戦します。