サッカーJ2・J3百年構想リーグ西地区B。2位をキープする鹿児島ユナイテッドFCは、6位のJ2大分トリニータとホームで対戦しました。ゴールデンウィーク最終日、歴代最多の観客数を記録しましたが、果たして結果は？



（サポーター）

「がんばれユナイテッド！」





GW最終日、1万人にユニフォームもプレゼントされていつも以上に青く染まる白波スタジアムには、歴代最多の11988人が駆け付けました。2試合連続PK勝ちで2位をキープする鹿児島ユナイテッドは3連敗中の6位・大分トリニータと対戦。0対0のまま試合が動いたのは後半20分。大分の右からのクロスをキーパー川上、触りますが、こぼれ球を押し込まれ先制点を許してしまいます。1点を追うユナイテッドは39分、エリアの外から武が右足を振り抜くも、惜しくもポストにはじかれ得点ならず。あとわずかでした。アディショナルタイム最後のチャンスにコーナーキックの流れから嵯峨がシュートを放つも枠の上。0対1で3試合ぶりの黒星に終わりました。（鹿児島ユナイテッドFC・武星弥選手（21））「悔しい以外の言葉が見つからないです。得点を取ることへの貪欲さがチームとしてもっとやっていかないといけない」百年構想リーグは3試合残して宮崎が西地区Bの首位確定。鳥栖に勝ち点で並ばれたユナイテッドは得失点差で3位に転落。次の試合は5月10日(日)、アウェーで滋賀と対戦します。