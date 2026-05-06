◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦2回戦 日本3−0ルクセンブルク(6日、ロンドン)

卓球の世界選手権は5日、女子団体戦の2回戦が行われ、日本はルクセンブルクを破り、ベスト8進出を決めました。

試合はシングルスのみで行われ、先に3勝した方が勝利。1、2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。

大事な1番手を託された張本美和選手(世界ランク5位)は、デヌッテ選手(世界ランク110位)と対戦。早い攻撃でラリーを支配し、相手を圧倒します。第1ゲームは追い上げる相手から逃げ切ると、その後は危なげなく3−0のストレート勝利でバトンをつなぎました。

2戦目の橋本帆乃香選手(世界ランク15位)は、エニサ・サディーコビッチ選手(世界ランク369位)と対戦。カットプレーによる堅い守りや時折みせる鋭い攻撃で着実にポイントを重ねます。2ゲーム連続大差で奪うなど、3−0の快勝となりました。

2連勝でバトンを受け取った3番手の早田ひな選手(世界ランク11位)は、ニー・シャー リエン選手(世界ランク497位)と対戦。62歳の大ベテランに対して、早田選手とは37歳差のある対決でした。早田選手は積極的な攻撃から最初のゲームを11−3で先取すると、その後も攻撃の手を緩めず。第3ゲームは11−0と圧倒。日本は3選手でオールストレート勝利を飾り、準々決勝進出を決めました。

日本は次戦、準々決勝でウクライナかアメリカの勝者と激突。勝てばメダルが確定します。

▽2回戦 日本 3−0 ルクセンブルク

■第1試合 張本美和 3−0 デヌッテ

(11−8、11−5、11−5)

■第2試合 橋本帆乃香 3−0 エニサ・サディーコビッチ

(11−3、11−2、11−5)

■第3試合 早田ひな 3−0 ニー・シャー リエン

(11−3、11−4、11−0)

▽今大会の女子日本成績

〈グループリーグ〉

2日 第1戦 ○ 3−0 イングランド

2日 第2戦 ○ 3−1 フランス

3日 第3戦 ○ 3−1 ドイツ

〈トーナメント〉5日 1回戦 ○ 3−0 クロアチア6日 2回戦 ○ 3−0 ルクセンブルク